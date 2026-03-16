◆大相撲春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）東前頭１０枚目・豪ノ山が西同１６枚目・金峰山を押し出し、１敗をキープした。大阪・寝屋川市出身の２７歳が、ご当所場所で初Ｖを狙う。横綱・豊昇龍は東前頭４枚目・大栄翔にはたき込まれ、先場所に続いて金星を配給して２敗に後退。安青錦、琴桜の両大関も敗れて横綱、大関陣が総崩れとなった。１敗のトップは関脇・霧島と平幕の隆の勝、琴勝峰、豪ノ山。２敗で豊昇龍