武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が１５日、通算１０回目（１９勝目）のバースデー勝利を飾った。中京で７鞍に騎乗し、１０Ｒの昇竜Ｓ（３歳オープン、ダート１４００メートル）でスマートジュリアスに騎乗し、鮮やかに抜け出した。「この歳になると特別、何もないよ」と笑ったが、「非常に乗りやすい馬でどんなレースでもできますね。スタートはあまり良くなかったんだけど、すぐにリカバリーできた。直線も手応え抜群だった」