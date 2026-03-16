◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山）トライアルの第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３着馬までに優先出走権）は、単勝８番人気のアウダーシアがゴール前差し切ってレースレコードで重賞初制覇。共同通信杯を制したリアライズシリウス、ＴＲでは１４日アネモネＳ勝利のディアダイヤモンドに続き、津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝と、手塚貴久調教