第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１５日、行われた。昨秋の明治神宮大会で準優勝した神戸国際大付の長距離砲・石原悠資郎外野手（ゆうじろう、３年）は「気持ちの入り方が違った」と、ＤＨでの出場が濃厚な第４日第１試合・九州国際大付戦へ武者震いした。１７８センチ、１１０キロの「石原ゆうじろう」が聖地に降臨した。サク越えは本番までお預けとなったが「（打席から投球は）めちゃくちゃ