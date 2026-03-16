俳優の新川優愛が、自身の生い立ちを振り返りながら、愛する我が子のために徹底している「夫婦のルール」を明かした。【映像】ロケバス運転手の夫とのお財布事情3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演した新川は、夫婦喧嘩をその日のうちに解決するかという議論の中で、「私はその日中に解決します」と断言。その背景には、幼少期の切実な記憶があった。「私自身がおじいちゃんとおばあちゃんに育ててもらって……」と