日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（31＝カブス）は15日(日本時間16日)、カブスのキャンプ地へ戻る予定。準々決勝のベネズエラ戦の初回、二盗を試み、ヘッドスライディングをした際に右膝を痛め交代したが、カブスのカウンセル監督は「チームのドクターとトレーナーに診てもらって、何が起こっているか確認する」と話した。鈴木は試合後「最後の最後にみんなに迷惑をかけて申し訳ないという気持ち。悔しい気持ちは残った