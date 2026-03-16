【ブンデスリーガ】レヴァークーゼン 1−1 バイエルン（日本時間3月14日／バイアレーナ）【映像】“物議を醸したシーン”の一部始終ブンデスリーガの上位対決で物議を醸す判定が下された。バイエルンのFWルイス・ディアスがボックス内で倒れたシーンで主審はシミュレーションと判断し、イエローカードを提示。ファンの意見は真っ二つに分かれている。日本時間3月14日に行われたブンデスリーガ第26節で、首位に立つバイエルンがUEFA