香取慎吾によるレギュラー番組『しんごの芽』（読売テレビ）が始まって3カ月。この番組の楽しみ方がだんだんとクリアになってきた。 （関連：【動画あり】香取慎吾とマンスリーMCを務めたくるま、小峠英二） というのも、そもそも番組のテーマがテレビ企画の“タネ”を検証して可能性を探るというもの。いわば、この番組そのものをヒットさせようというのではなく、未来のヒット番組を生み出すための“前