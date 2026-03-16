ベネズエラはアブレイユの特大3ランで試合を決めた(C)Getty Imagesベスト4最後の椅子は南米の雄が勝ち取った。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、日本代表−ベネズエラ代表の一戦が現地時間3月14日に行われ、ベネズエラが8-5で勝利。前回王者を劇的な展開で下し、2009年大会以来となる4強進出を果たしている。【動画】サトテル同点打に続いた！森下翔太の勝ち越し3ランをチェック日本を上回る10安打を放