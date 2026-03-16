北海道・千歳警察署は、2026年3月15日、恵庭市に住む会社員の男（48）を性的姿態等撮影の疑いで逮捕しました。男は2026年1月13日午前8時ごろ、自宅で小型カメラを使用して、日高振興局管内に住む60代女性の性的姿態を撮影した疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性に面識はあり、当時女性は男の自宅に遊びに来ていたということです。3月15日午前3時ごろ、男の妻から「夫が盗撮をしていました」と110番通報があり、事件