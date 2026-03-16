大会で躍進を続けているドミニカ共和国の面々の行動が波紋を生んでいる(C)Getty Images今月5日から始まったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、いよいよベスト4が出揃い、大会も最終盤を迎えている。ベネズエラ代表、米国代表、ドミニカ共和国代表、イタリア代表が勝ち残り、白熱する優勝争いへの関心もかなり高まっている。【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許したそうした中で一部の選手た