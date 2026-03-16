「りくりゅう」は「りかしん」との元気そうな4ショットが話題を集めている(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、日本勢初の金メダルを獲得し、先日に拠点のカナダに戻った「りくりゅう」こと、三浦璃来／木原龍一組。黄金ペアの“最新情報”が話題を集めている。【写真】カナダで実現したりくりゅう×りかしんの豪華4ショットを見る同アイスダンスでカップルを組む「りかしん」こと、紀平梨花