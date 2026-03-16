◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は15日、日本女子代表・なでしこジャパンが準々決勝でフィリピンに勝利し、準決勝に進出しました。日本にとっては、2大会ぶり3度目の優勝を狙う今大会。「FIFA女子ワールドカップブラジル2027」の予選を兼ねた今大会は上位6チームがW杯の出場権を獲得。準決勝に進出すれば、無条件で出場権を獲得