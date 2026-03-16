色鮮やかなモチーフが並び、会場を彩る「つるしびな」＝１１日、北下浦コミュニティセンター分館横須賀市長沢の北下浦コミュニティセンター分館で活動する手芸サークル「みやこ会」が手がけた「つるしびな」が２２日まで、同館で展示されている。子どもたちの成長や幸せを願って一針ずつ縫われた作品が来場者の目を楽しませている。つるしびなは桃の節句に合わせて飾られる。桃には邪気を払い延命長寿、猿には災いが「去る」な