国際人権団体のヒューマン・ライツ・ウォッチ11日、中国当局に拘束されている脱北女性について、北朝鮮への強制送還を直ちに中止するよう中国政府に求めたと発表した。女性は韓国への渡航を試みた際に拘束され、北朝鮮に送還されれば深刻な人権侵害に直面する恐れがあるとしている。北朝鮮当局は同じ脱北者でも、単に出稼ぎのため中国へ行った人と、韓国行きを試みた人への対応を分けているとされる。中国へ行っただけでも酷い目に