◇オープン戦中日4―0楽天（2026年3月15日バンテリンD）中日・井上監督が、侍ジャパンとしてWBCに参戦していた高橋宏と金丸の起用プランについて、慎重に判断する意向を示した。「体調や、これまでの調整など聞き取りをしてからになる。慌てさせてしまったばかりに、ということだけは避けたいので」この日、侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗戦。2人は近く帰国し、チームに合流する見込みだ。開幕投手候補だった