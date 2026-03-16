◇オープン戦オリックス3―3ヤクルト（2026年3月15日神宮）オリックスの3年目右腕・高島が、開幕ローテーション入りへ猛アピールした。5回から2番手で登板し、4回4安打無失点。自己最速を2キロ更新する154キロを計測した。「強い真っすぐがあっての変化球だと思うので、（最速更新は）一つ自信にしていきたい」昨季はロングリリーフで存在感を示し、今オフはウエートトレーニングなどで3キロの増量に成功。岸田監督は4