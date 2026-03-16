◇オープン戦広島1―0阪神（2026年3月15日マツダ）広島のドラフト5位・赤木（佛教大）が今春最長となる3回を1安打無失点と好投し、大逆転での開幕ローテーション入りの可能性が浮上した。「全体的に無駄な球がなく、まとまった投球ができた。先発したいという気持ちはある。開幕1軍を目標にしてやっていきたい」1―0の7回から登板。8回は、先頭・高寺の右前打から、味方守備のミスが絡んで1死三塁のピンチを招いたが、