カザフスタンの国民投票で、最大都市アルマトイで行われた開票作業＝15日（ロイター＝共同）【モスクワ共同】中央アジア・カザフスタンで15日、憲法改正による新憲法案の是非を問う国民投票が行われ、地元メディアは出口調査の結果として85％以上が賛成したと報じた。現行憲法で二院制の議会を一院制とすることや、副大統領職の復活、国の最高諮問機関である国民評議会の設置が柱。2029年に任期が切れるトカエフ大統領が、自ら主