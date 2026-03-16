アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡の安全確保に向け日本などに艦船の派遣を求めたことについて、エネルギー長官は15日、「極めて合理的だ」との認識を示しました。ライト・エネルギー長官は15日、ABCに出演し、ホルムズ海峡を通過して輸送される原油の主な行き先は、日本や中国、韓国などアジア各国で、閉鎖の影響を直接受けると指摘しました。その上で、「ホルムズ海峡の再開に向けて世界各国と協力することは極めて合理的