ホンダ「ステップワゴン」の最上級グレードとはホンダのラインナップにおいて、ファミリー層を中心に長年親しまれているミドルミニバン「ステップワゴン」。現在のラインナップにおいて、最も質感高く仕上げられた最上級グレードはどのようなモデルとなっているのでしょうか。ステップワゴンは1996年5月に初代が誕生しました。以来、広い室内空間や多彩なシートアレンジといった特長を受け継ぎ、日本のミニバン市場を牽引して