チェックアウトの時間を過ぎてもホテルに居座り続けたアメリカ国籍の女が逮捕されました。逮捕されたアメリカ国籍の56歳の女はきのう、札幌市中央区内のホテルで、従業員に従わず、退去しなかった疑いです。女はホテルの宿泊客で、チェックアウトの時間を過ぎても、部屋から退出しなかったため、ホテル側は4回ほど退出を促しましたが、女は従わず居座りました。調べに対し女は「質問には答えません」と容疑を否認しています。