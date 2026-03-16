◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)日本代表・侍ジャパンが準々決勝でベネズエラに敗戦。大谷翔平選手が準々決勝の打席を振り返りました。1番・DHで出場した大谷選手は1点を先制された初回ウラ、スアレス投手のスライダーをとらえ同点のホームランを放ちます。3回、1アウトランナー2塁の場面では申告敬遠。4回は1アウト1塁2塁で空振り三振に倒れました。4回の打席につ