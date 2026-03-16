気象庁（資料写真）「猛暑日」（最高気温３５度以上）を上回る４０度以上の日を新たに定めるため、気象庁が２９日まで、ウェブサイトで名称のアンケートを行っている。「炎暑（えんしょ）日」や「極暑（ごくしょ）日」など同庁が考えた１３案から選択するか、それ以外の名称案を記入する。集計結果を基に専門家の意見を聞き、新名称を今夏から使用する方針だ。同庁は２５度以上の「夏日」、３０度以上の「真夏日」に加え、２０