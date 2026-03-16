ＷＢＣブラジル代表でチームを離れていた沢山優介投手（２２）＝掛川西高出＝が１５日、所属先であるヤマハの練習に合流した。ブラジルは１次ラウンドで４戦全敗に終わったものの、沢山は、この日４強入りを決めたイタリア戦とイギリス戦に先発。計８イニングを無失点投球で世界にアピール。帰ってきた左腕が、今度はチームの悲願でもある３６年ぶり都市対抗優勝に貢献する。表情に自信がみなぎる。ＷＢＣで世界の強豪相手に好