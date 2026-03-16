元プロ野球・ヤクルトの外野手・坂口智隆さんが１４日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。元ヤクルト監督で野球解説者の真中満氏に対する感謝を語った。坂口さんは真中氏について「（僕が）移籍した時の監督だったんですよ。で、監督と選手では距離があったんですよ、しゃべったこともないけど、でも辞めたら『こんな優しいのか』っていう」と印象の変化を告白。続けて「で、食リポのやり