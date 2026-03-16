ＷＢＣでベスト４に進出したイタリアのセルベリ監督が１５日（日本時間１６日）、負傷したマリナーズのマストロブオニ内野手に代わってガーディアンズのブラヤン・ロッキオ内野手を補充した、と発表した。マストロブオニは１次ラウンドの米国戦でふくらはぎを痛めていた。ロッキオは２５歳の遊撃手。ベネズエラ生まれながら、祖父がイタリア系のため、イタリアのメンバーとして招集。生まれ故郷のベネズエラ相手の準決勝を迎