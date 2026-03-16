NHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、第24週「カイダン、カク、シマス。」から、物語の舞台は、錦織（吉沢亮）が亡くなって10年後の東京へ。東京は、史実ではヘブン（トミー・バストウ）のモデルとなった小泉八雲が生涯を終えた地であり、物語が最終盤へ向かっていることを感じさせる。 参考：吉沢亮の凄さは圧倒的な輝きと儚さを両立できること『ばけばけ』錦織の壮絶なご奉公 改めてヘブンとトキ（髙石あかり