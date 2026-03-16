◎DeNAの複数選手が、牛田成樹監督付広報の笑顔がプリントされたTシャツを着て、練習前のグラウンドに登場。突然の出来事に相川監督が「何だろうね、誕生日でもないだろう？」と同広報に質問すると「何なんですかね？」。何なんですか？◎巨人・川相ディフェンスチーフコーチは、バント練習を横目に「バントはこんなおいしいことないよ〜。俺もバントで1億5000万円稼いだんだから」。世界記録の通算533犠打を誇る“バントの神