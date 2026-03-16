【調教師】手塚久師は9頭目の出走で初勝利。JRA重賞はフィリーズレビュー（ギリーズボール）に続いて今年3勝目、通算44勝目。【騎手】津村は7度目の騎乗で初勝利。JRA重賞は共同通信杯（リアライズシリウス）に続いて今年4勝目、通算26勝目。【種牡馬】キズナ産駒は24年シックスペンス以来、通算2勝目。JRA重賞はダイヤモンドS（スティンガーグラス）に続いて今年4勝目、通算53勝目。【東西構図】関東馬は24年シックスペン