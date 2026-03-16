国内最大規模のアイドルとファッションの祭典「IDOLRUNWAYCOLLECTION」が15日、都内で開催された。ファッション企画では、ともに芸能事務所「アソビシステム」に所属し、プライベートでも姉妹のように仲が良い、CANDYTUNEの桐原美月（23）と、MORESTARの中山こはく（17）が色違いのコーディネートで花道を闊歩（かっぽ）。グループの垣根を越えた競演でファンを喜ばせ、FRUITSZIPPER、≒JOYら全9組が登場したライブ