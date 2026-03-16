◇オープン戦巨人8―1日本ハム（2026年3月15日東京D）巨人は15日、山崎伊織投手（27）が右肩のコンディション不良で3軍の故障班に合流したと発表した。開幕まで2週間を切り、開幕投手の筆頭候補が開幕絶望的となった。昨季はチーム最多11勝をマーク。前回6日のオリックス戦で4回2安打無失点に封じるなど、オープン戦はここまで2試合で計6回無失点と好投を続けていた。杉内投手チーフコーチは「重症じゃないし、ちょっ