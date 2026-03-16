◇大相撲春場所8日目（2026年3月15日エディオンアリーナ大阪）関脇が強い場所は面白いといわれます。今場所の東西の関脇は霧島、高安の元大関。1敗対決にふさわしい攻防にファンが沸いたのもうなずけます。霧島の巧みなさばきが目立ちました。左の上手を引いて終始自分のペースに持ち込めたのが良かった。1分を超える相撲で少し慎重だったという見方もありますが、私はそれで良かったと思います。高安の出方を待って冷静に