◇大相撲春場所8日目（2026年3月15日エディオンアリーナ大阪）関脇同士の1敗対決は、霧島が1分半近い熱戦の末に高安をすくい投げで制し、自己最速タイ、過去2度ある9日目の勝ち越しへ王手をかけた。横綱・豊昇龍は大栄翔のはたきに屈して2敗に後退。場所後の綱獲りが絶望的な大関・安青錦は隆の勝にはたき込まれて5敗となった。1敗は霧島と平幕の隆の勝、琴勝峰、豪ノ山の4人。1分22秒5の大相撲を終え、霧島は支度部屋で「