◇大相撲春場所8日目（2026年3月15日エディオンアリーナ大阪）安青錦は自己ワーストとなる5敗目を喫した。立ち合いから隆の勝を突き起こしたが、激しい突っ張りをまともに食らった。「相手の相撲になってしまった感じ」と粘れず、はたき込まれて珍しく前に転がされた。痛めているとみられる左足の状態について師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）は「体については問題ない」と強調。昨年夏場所以来の3連敗と苦しい状況が続