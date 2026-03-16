◇オープン戦ロッテ4―5西武（2026年3月15日ZOZOマリン）右前腕屈筋損傷から復帰後初スタメンのロッテ・西川が、2安打1打点と活躍、開幕スタメンに前進した。13日に1軍合流し、ここまで2試合は途中出場。「2番・DH」で初回に今春初安打の中前打を放つと、5回の1死二、三塁ではフォークを左前に運ぶ技ありの同点打とした。「今日の5打席でしっかり球を見極められたことは大きい」と自賛し、守備復帰にも「計画通り進ん