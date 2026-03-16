▼4着サウンドムーブ（団野）あと一つで権利を取れるところだったので心残りです。枠も難しい中でやれるレースはできたが、もう少しやりようはあったかも。悔しいレースでした。▼5着サノノグレーター（田辺）道中の雰囲気は良くてロスなく直線を迎えたがゴール前で進路が狭くなってしまった。勢いはあったし、もう一つ、二つ上に来られる手応えでしたが。▼6着ラストスマイル（杉原）スタートを出て流れに乗れた。3、4角ま