プロ・リーグ 25/26の第29節 セルクル・ブリュージュとラ・ルビエールの試合が、3月16日03:15にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 セルクル・ブリュージュはオルワセウン・アデウミ（FW）、ダンテ・バンザイル（FW）、エダン・ディオプ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリ