◇オープン戦西武5―4ロッテ（2026年3月15日ZOZOマリン）西武の長谷川があとは二塁打が出ればサイクル安打という活躍を見せた。初回に先制の起点となる中前打、3回には同点の左越えソロを放ち、5回は右翼線三塁打でリーチ。7回は中前打で、9回は遊飛に倒れたが、5打数4安打に「（サイクル安打を）逃したものの、結果は安打。そこは自分を褒めるべきかな」と振り返った。激しい外野手争いの中、打撃で猛アピールした。