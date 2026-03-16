来年のW杯予選を兼ねる女子アジア杯は15日、オーストラリア・シドニーで準々決勝が行われ、世界ランク8位の日本代表「なでしこジャパン」は同41位のフィリピンに7―0で大勝。10大会連続10回目のW杯出場を決めた。前半終了間際にゴール前の混戦を頭で押し込んだFW田中美南の先制弾を皮切りに、多彩な攻撃からゴールラッシュを披露した。ニールセン監督が「この大会は優勝しに来ている。W杯出場権のことは別の機会にお話ししたい