東西で8番人気馬が強襲！！皐月賞トライアル「第75回スプリングS」が15日、中山競馬場で行われ、重賞初挑戦の8番人気アウダーシアがレースレコードでV。多くのクラシック候補生を抱える東の名門・手塚貴久厩舎にまた期待の一頭が現れた。2着アスクエジンバラ、3着アクロフェイズまでが皐月賞（4月19日、中山）の優先出走権を獲得した。中京開幕週の日曜メイン「第62回金鯱賞」も8番人気のシェイクユアハートが差し切り。昨年の中