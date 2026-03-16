水沢競馬の重賞「第28回駒形賞」（M3）は15日、11Rで行われた。6番人気ボウトロイ（牡8＝菅原勲、父ストロングリターン）が好位2番手から3角で先頭に立ち、そのまま2着に4馬身差をつけて押し切った。デビューから91走目で重賞初勝利を飾った。今回が47回目の騎乗だった岩本怜騎手（24）は「冬の間も牧場で乗り込んでいて、ある程度の基礎はできているかなと思っていたので今回は強気に乗ろうと。返し馬でも凄く状態が良かった