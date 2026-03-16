◇オープン戦DeNA5―0ソフトバンク（2026年3月15日横浜）途中出場の両打ち新外国人、DeNA・ヒュンメル（レイズ3A）が来日初アーチで試合を決めた。8回2死満塁で左打席から、津森の初球直球を中堅バックスクリーンへグランドスラム。「勝利につながる活躍ができて良かった。スイングが自分のやりたい形になってきた」と声を弾ませた。オープン戦11試合で27打数9安打の打率・333、5打点の背番号99を、相川監督も「最後に