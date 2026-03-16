■ＶＮＸ 408円(+80円、+24.4％) ストップ高 ＶＡＬＵＥＮＥＸ [東証Ｇ]がストップ高。同社は12日の取引終了後、26年7月期第2四半期累計（25年8月-26年1月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比64.6％増の4億2300万円、経常損益が6400万円の黒字（前年同期は1億2600万円の赤字）となった。大幅増益で黒字転換したことを好感した買いが集まった。俯瞰解析アルゴリズムを活用したコンサルティング事業が好調に推移した