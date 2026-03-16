◇オープン戦ヤクルト3―3オリックス（2026年3月15日神宮）プロ4年目のヤクルト・吉村が初の開幕投手に抜てきされた。出陣式で池山監督が「今年は敵地、横浜での開幕試合となります。そこの先発を吉村選手に任せる」と27日のDeNAとの開幕戦での先発起用をファンの前で明言した。相手エース左腕・東との投げ合いになる。昨季はチームトップの8勝。大役をつかみ取った右腕は「任されたからにはしっかりと、いい結果を残