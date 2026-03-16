◇オープン戦楽天0―4中日（2026年3月15日バンテリンD）楽天のドラフト6位・九谷（王子）が自ら「第二のふるさと」と言う名古屋で好投した。プロ入り後最速149キロ直球で山本から見逃し三振を奪うなど1回を3者凡退。「投げるのを楽しみにしていた。ゼロで抑えられて良かった」と喜んだ。大阪大谷大を卒業後、名古屋名物の味噌かつ店「矢場とん」に入社。25年に王子に移籍するまでの3年間、ホール店員として勤務しつつ