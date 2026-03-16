中団から運んだ7番人気アクロフェイズは3着。勝ち馬からは首＋鼻差だっただけに西村淳は「惜しかった。それだけです」と悔しさをにじませた。それでも優先出走権は獲得。奥村豊師は「距離を詰めて、輸送もあって外めの枠とクリアすることも多かったが、馬がうまくフィットして対応してくれた」と回顧。今後については「間隔を取りながら来たように体質が強くない馬。栗東に戻ってどれくらいの疲労、反応があるのかを見てからで