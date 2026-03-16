◇オープン戦巨人8―1日本ハム（2026年3月15日東京D）巨人の新外国人・ダルベック（ロイヤルズ3A）がオープン戦10試合目で“来日1号”を放った。「3番・三塁」で出場した6回1死一、二塁の第4打席。玉井の内角シュートを左中間席へ運んだ。これまで内角球に苦しんでいたが「センターから右中間に運ぶ意識で練習を重ねて、それが結果に出た」。オープン戦は残り5試合で「多くの情報を得て、シーズンに臨める準備をしたい