24年スプリンターズS覇者で先月28日のオーシャンS3着後、ドバイワールドCデー（28日、メイダン）のアルクオーツスプリントに出走を予定しているルガルは中東情勢の影響で出国できない場合に備え、高松宮記念に登録した。杉山晴師は「（ドバイに）使える保証がないので。出国できるようなら火曜に（国内）最終追いを行う予定です」と見通しを語った。