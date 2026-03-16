サプライズだった。オリックスとのオープン戦後に神宮で行われたヤクルト出陣式の最終盤。場内ビジョンに人気マスコット「つば九郎」が一塁側通路から顔をのぞかせる映像が流れた。グラウンドには姿を現さない“ちょい見せ”にも、ファンは盛り上がった。つば九郎は昨年2月に長年担当していたスタッフが急逝し、活動を休止。昨年11月に行われた「ファン感謝DAY」で、池山監督が「来シーズンから彼が戻ってきます」と復活を予告